Klimaschutz: Die unterschätzte Macht der Einkäufer

Das Angebot an klimafreundlichen Alternativen ist (noch) winzig klein. Das kann und muss sich ändern.

Man stelle sich vor: Ein junges Paar möchte möglichst gesund und klimafreundlich essen. Was landet auf dem Frühstückstisch? Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass dort Sojajoghurt, Hafer- oder Mandelmilch und vielleicht noch die Superfoods Gojibeeren und Avocado landen. Oder eine Familie will bei einer gemeinsamen Reise einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck hinterlassen: Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie ob des schlechten Angebots an klimafreundlichen Transportdiensten - der umweltfreundliche Zug deckt meist doch nur einen Teil des Weges ab - dann doch wieder in das eigene Auto steigt.

Die Beispiele zeigen, dass in puncto Klimaschutz ein akuter Mangel an Angeboten und völlige Intransparenz am Markt besteht. Im ersten Fall erhöht man mit der gut gemeinten Strategie, weniger Tierisches zu verspeisen, gleich dramatisch die Transportkilometer und verschlechtert mitunter sogar die eigene Klimabilanz: Gojibeeren kommen oft aus China, Avocados aus Südamerika, die Hafermilch höchstwahrscheinlich auch nicht aus Österreich. So ersticken gute Vorsätze im Alltag im Keim, weil die vielbeschworenen klimafreundlichen oder gar Null-Emissions-Lösungen in der Praxis kaum zu finden sind.

Ein wesentlicher Grund ist, dass die großen Einkäufer noch kaum ihre mächtigen Hebel der Beschaffungspolitik einsetzen. Man denke an den Staat, der Beteiligungen an großen Unternehmen hält oder selbst Schulen, Kasernen und Spitäler betreibt. Warum gibt es dort noch keine Null-Emissions-Ziele? Die ÖBAG, die so große Bundesunternehmen wie die Post, den Verbund oder die BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) verwaltet, könnte diese verpflichten, dass sie bis 2030 oder 2035 klimaneutral wirtschaften müssen. Das würde deren Einkaufspolitik radikal verändern, von der Transportlogistik, Mobilität über das Kantinenessen bis hin zu Baumaterialien. Ähnliches würde in Schulen, Kasernen und Spitälern passieren.

Wenn dann auch große private Unternehmen umsteigen, weil auch ihre Chefs den Mut haben, etwas neu zu tun, entstehen nicht nur große Märkte für klimafreundliche Waren und Dienstleistungen, sondern ganze Wertschöpfungsketten mit einem nachweislich geringen CO2-Fußabdruck. Dort müssen wir dringend hin. Daher braucht es vernetztes Denken in der Politik, das Klimaschutz nicht nur dem neuen Superministerium von Leonore Gewessler in die Schuhe schiebt, sondern als regierungsübergreifende Bund-Länder-Sache sieht. Und es braucht veränderungswillige Firmenchefs, die die enormen Chancen der Zeit erkennen.