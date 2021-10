Nur die Idioten bleiben daheim. Kluge setzen den ersten Schritt

Aufmachen statt Abschotten: In unternehmerische Vorleistung gehen und den Rahmen neu setzen, das hilft.



Gewagt gewonnen SN

Wissen Sie, wie im antiken Griechenland Personen genannt wurden, die nur daheim geblieben sind und sich nicht am öffentlichen Leben beteiligten? Idiotes. Das sollte man in einer Zeit der verordneten Vereinzelung, in der soziale Kontakte als potenziell gefährlich empfunden werden und viele offensichtlich leutescheu wurden (zu sehen an mäßig besuchten Veranstaltungen), nicht vergessen. Als soziale Typenbezeichnung für Privatmenschen hat zwar das Wort wenig mit dem heutigen Idioten zu tun. Der Rückzug in die kleinstmögliche soziale Zelle aus Freunden, Familie und ...