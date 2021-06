Über die Einführung des gesunden Hausverstands

Menschen, die Daten nutzen, sind nicht des Teufels. Herzlichen Dank, liebe Ärztekammer.

Der 22. Juni 2021 wird in der Geschichte Österreichs vielleicht nie eine überragende Bedeutung haben. Mit gelbem Leuchtstift sollte man sich diesen strahlenden Sommertag dennoch anstreichen, wegen einer politischen Trendwende in einem Thema, das uns noch länger verfolgen wird: Die Ärztekammer hat sich an diesem Tag laut und deutlich dafür ausgesprochen, gesammelte Gesundheitsdaten der Bevölkerung für die Forschung zugänglich zu machen. Man könnte die vielen Daten sinnvoll bei der Bekämpfung der Pandemie einsetzen, aber auch, um bei anderen Erkrankungen schneller ...