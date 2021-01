Vielfalt schlägt Einfalt - das ist doch logisch

Der wilde Mix in der Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden ist für Unternehmen eine Inspiration.

Für das prüde Amerika, in dem Paare, die sich in der Öffentlichkeit küssen, getadelt werden und selbst in der Sauna Badekleidung getragen werden muss, ist die Personalauswahl ein Hammer: ein Schwuler, eine Transfrau, eine ehemalige Obdachlose, mehrere Farbige und Einwanderer - die designierten Minister und Staatssekretäre der Biden-Regierung in den USA sind eine Provokation für viele im Land. Und sie sind als schrilles Signal einer Systemkorrektur nach der Ära Trump zu verstehen, die sich ganz auf die Rückkehr des starken ...