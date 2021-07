Warum man dem Gesang der Sirenen widerstehen sollte

Die Flutkatastrophe zeigt: Man sollte alte Technik nicht vorschnell über Bord werfen. Aber ganz so einfach ist es auch nicht.

Der griechischen Mythologie zufolge ist der Gesang der Sirenen betörend. Seefahrer, die ihm folgten, kamen mit Sicherheit um. In der Neuzeit ist die Funktion von Sirenen eine grundlegend andere, nämlich Menschen vor einer Katastrophe zu warnen, um ihre Haut retten zu können. Dennoch erweckt die Diskussion in Deutschland über die missglückten Warnungen vor der Flut den Eindruck, das gesamte Problem wäre mit der Wiederanschaffung von Sirenen in den Gemeinden gelöst. Im Unterschied zu Österreich wurden in Deutschland nämlich nach dem ...