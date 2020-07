Nicht nur in Brüssel spielten die "Frugalen Vier" eine Rolle. Auch auf den Märkten gibt es einen Trend zur frugalen Innovation.

Das Jahr 2020 wird in die Mobilfunkgeschichte als das Jahr des Handy-Sparens eingehen: Obwohl digitales Arbeiten durch die Coronakrise erst so richtig in Schwung gekommen ist, haben die Konsumenten plötzlich keine Lust mehr, stets das neueste Gerät in der Tasche ...