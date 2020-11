Wenn Einwanderer die Rettung sind

Ohne Migranten läuft in der Wirtschaft gar nichts mehr. Das ist nicht nur beim Coronaimpfstoff so.

Eine Einwanderertochter als erste nicht weiße Vizepräsidentin der USA. Hoffnung auf einen hochwirksamen Coronaimpfstoff durch die Kinder türkischer Einwanderer in Deutschland. Dass diese Woche Migranten wie Kamala Harris und das deutsche Forscherpaar Uğur Şahin und Özlem Türeci eine wichtige Rolle in den internationalen Schlagzeilen spielen, mag Zufall sein. Doch der lenkt das Licht auf eine lang anhaltende Entwicklung, die kaum diskutiert wird: Ohne Migranten würde unsere Gesellschaft nicht nur kollabieren. Mehr noch, die gesamte Wissensgesellschaft, in der es auf Kreativität ...