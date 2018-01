Wenn mächtige Männer für Frauenrechte einstehen

Wie wohltuend: Im abgehobenen Davos geht es endlich um das, was das Leben vieler ändern könnte - um Gleichberechtigung.

Es ist das Orchideenthema, das die Manager großer Unternehmen im deutschsprachigen Raum noch immer gern bei einer Diversity-

Managerin oder einer Gender-Beauftragten parken. Dann kann man sagen: "Das Unternehmen macht etwas." Punkt und abgehakt. Es ist der Kaktus, an dem die Slim-Fit-Anzugträger in der politischen Verantwortung nicht gern anstreifen. Es könnte ja ein Stachel im Fleisch landen. Man(n) sagt lieber: "Wer weiß, ob so viele starke, unabhängige Frauen gesellschaftlich überhaupt wünschenswert sind."