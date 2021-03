Wer steuerbare Frauen braucht, muss vor allem eines haben: Angst

Über den großen Unterschied zwischen Steuerbarkeit und Loyalität - von Aufsichtsrätinnen und von Mitarbeiterinnen.

Vielleicht ist es bloß Zufall, dass die Sehnsucht nach "steuerbaren Frauen" in diesen Tagen so greifbar wurde wie lange nicht: In den frauenfeindlichen Chatprotokollen von ÖBAG-Chef Thomas Schmid taucht das Kriterium der Steuerbarkeit bei der Suche nach weiblichen Aufsichtsrätinnen auf. Nur wer als steuerbar gilt, kommt für den Posten in einem Steuerungsgremium (nichts anderes ist ein Aufsichtsrat!) infrage. Alle anderen fallen durch. So ähnlich ist das schon länger in diktatorischen Verhältnissen zu beobachten: In Hongkong, wo die Machthaber in Peking ...