Wie Frauen arbeiten: Es ist zum Niederknien

In der Arbeitswelt werden Frauen extrem geschätzt. Ein Grund: Sie "hackeln", während Männer mitunter Wichtigeres zu tun haben.

"Warum nur sind die Frauen, die ich in meine Entwicklungsabteilungen geholt hab, so gut? Kann es sein, dass es tatsächlich etwas mit dem Geschlecht zu tun hat?" Diese ernsthaft gemeinte Frage stellte ein Manager eines international sehr erfolgreichen, zu 99 Prozent männlich besetzten Technikunternehmens seiner Begleiterin während einer längeren Autofahrt. Hier die Antwort, auch in aller Ernsthaftigkeit: Ja, es kann sein, dass da ein klitzekleiner Zusammenhang besteht, der zwar im Einzelfall stets widerlegt werden könnte, jedoch in langjährigen subjektiven Beobachtungen immer wieder seine Bestätigung findet.