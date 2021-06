Wozu braucht ein Internetriese ein Gassenlokal?

Google eröffnet ein Geschäft: Die Schwäche des Onlinehandels ist eine Chance für die Kleinen.

In New York eröffnet Google diese Woche sein erstes echtes Geschäftslokal. Wer glaubt, dass die Suchmaschine, die in Österreich mit 95 Prozent Marktanteil getrost als Monopolist bezeichnet werden kann, keine echten Produkte hat, um sie ins Regal zu stellen, der irrt: Es gibt Pixel Smartphones, Nest-Lautsprecher für daheim, Stadia Gaming Controller und einige Produkte mehr, die längst zum Reich des Internetgiganten gehören. Dennoch stellt sich die Frage: Warum baut ein Internetgigant, der sein Geld in der digitalen Welt verdient und ...