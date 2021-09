Zurück ins Büro? Das ist zu kurz gedacht.

Um Homeoffice geht es nur an der Oberfläche. Darunter brodelt es kräftig.

Die Chefinnen und Chefs, die vor dem Sommer angekündigt haben, dass im Herbst alle Mitarbeiter wieder ins Büro zu kommen hätten, sind verstummt. So einfach, wie man sich das noch im Frühling vorgestellt hat, wird die Sache auch im zweiten Pandemiewinter nicht werden. Das liegt nicht nur am Virus, sondern an der Lernfähigkeit der Mitarbeiter: Sie sind keine Maschinen, die sich beliebig einstellen und von einem Standort zum anderen verlagern lassen. Die das vorgegebene Programm fahren, dem inneren Algorithmus folgen ...