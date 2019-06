Zehn Titel, zehn Meister: Was wurde aus Wanderson?

Er hatte im Dress von Getafe schon gegen Ronaldo und Messi gespielt, bevor er nach Salzburg kam.

In Salzburg konnte der Brasilianer Wanderson nicht so recht Spuren hinterlassen. Das lag auch an seiner Verletzung, die ihn mehrere Monate außer Gefecht setzte. Dann folgte noch eine kuriose Sperre durch die FIFA wegen eines früheren Transfervergehens. Am Ende wurde der Flügelspieler zu einem guten Geschäft, FK Krasnodar überwies acht Millionen Euro an Salzburg. Die Champions League knapp verpasst hat Wanderson heuer auch mit Krasnodar. Im Duell mit Lok Moskau entschieden die direkten Duelle (2:1, 0:1, Auswärtstore) gegen seinen Club.