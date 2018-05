Darf's ein bisserl mehr sein?

Was passiert mit Österreichs EU-Beitrag nach dem Exit der Briten? Die Aussagen der Regierung tragen bisher wenig zur Klarheit bei.

Die Diskussion über den künftigen Finanzrahmen der EU kommt auch in Österreich schön langsam in die Gänge. Allerdings sind die Wortspenden von politischer Seite mehr verwirrend als aufklärend. Da stellen sich Bundeskanzler und Kanzleramtsminister vor die Kameras und Mikrofone und verkünden, es dürfe keinesfalls mehr Geld für Österreich sein. Das klingt gut und befriedigt die EU-Vorurteile. Der zweite Satz lautet, keine Einsparungen bei uns, und schon gar nicht in der Landwirtschaft. Im Gegenteil, da brauchen wir mehr! Gleichzeitig räumt der Finanzminister ein: "Mehr wird es schon werden." Wer hat recht? Wir stehen

erst am Anfang der Verhandlungen, doch realistisch gesehen ist es der Finanzminister: Es wird mehr werden. Was allerdings nicht heißt, dass davon langfristig Österreich nicht auch überproportional profitieren könnte.