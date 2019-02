ICH weiß nicht, ob es

Ihnen aufgefallen ist, aber derzeit passiert auffallend viel auf Augenhöhe. Europa möchte China auf Augenhöhe begegnen. In der deutschen Bundesliga duellierten sich Mönchengladbach und Schalke neulich auf Augen- (und nicht auf Schienbein-)höhe. Kirche und Judentum reden miteinander auf Augenhöhe. Die Gewerkschaft fordert von der Regierung einen Dialog auf Augenhöhe. Und so weiter und so fort.