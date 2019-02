Diogenes hat recht

ICH will jetzt ernsthaft darangehen, mich den Idealen meiner zwei großen Vorbilder anzunähern. Beide sind seit über 2000 Jahren tot. Aber ihre Ideen für ein bescheidenes Leben - die sind unsterblich. Der eine war der große Sokrates. Er quälte seine Zeitgenossen mit subtilen, höchst unangenehmen Fragen, konfrontierte sie mit ihrem Scheinwissen - und hinterließ uns den schönen Satz: "Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf!" Der andere war Diogenes, der schrägste

Philosoph aller Zeiten, ein Rebell der Anspruchslosigkeit, der alles verachtete, was über die elementarsten Lebensbedürfnisse hinausging. Er hauste in einer Tonne, lebte wie ein Hund, pflaumte von seiner Behausung aus die Mitmenschen an und empörte sich über deren Oberflächlichkeit.