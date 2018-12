ICH habe Fausto Leali gekannt. Als Ö3-Hörer der ersten Stunde musste ich den Schmachfetzen "A- Chi" dieses italienischen Krawattltenors mehrmals die Woche ertragen. "A-Chi" verabschiedete sich aus dem kollektiven Song-Gedächtnis genauso wie Krawattltenor aus der Umgangssprache. Jede Epoche hat ihre Begriffe und ihre Helden. Damit sind wir bei einem anderen Fausto, Fausto Coppi.

Anzeige

In meiner beruflichen Kindergartenzeit in der SN-Sportredaktion geschah es eines Nachmittags, dass ich aufgefordert wurde, ein Bild von Fausto Coppi im Archiv mit alphabetisch geordneten Schwarzweiß-Aufnahmen zu suchen. Mir fiel sofort Fausto Leali ein, aber der hat nicht gesportelt. Fausto Coppi? Ich wagte zu fragen, in welcher Disziplin dieser Coppi denn aktiv sei.

Auf der anderen Seite des Schreibtisches entwickelte sich ein mächtiges Donnergrollen. "Duuu weiiißtt niiicht weeerrrr. . ." Chefs pflegten damals das "Du" einseitig zu benutzen. Ich wusste nicht, wer Fausto Coppi ist. Ich hatte keinen Schimmer, dass von einem der größten Radrennfahrer aller Zeiten die Rede war. Von einem Idol, das sie Weltmeister der Weltmeister nannten. Tour de France, Giro d'Italia, alles x-mal gewonnen. Frühes Ableben mit gleichzeitigem Eintritt in die Unsterblichkeit.

"Er hat sich bei mir nicht vorgestellt", wollte ich sagen. Ich tat es selbstverständlich nicht, sondern verdrückte mich, beladen mit dem Gefühl, die größte Schande der Sportjournalistenzunft zu sein, aus dem Zimmer.

Diese meine Erstbegegnung mit dem Mythos Fausto Coppi kam mir beim Lesen eines Interviews mit dem Formel-1-Piloten Pierre Gasly in der Zeitschrfit Auto Touring in den Sinn. Der Red-Bull-Fahrer will eines Tages Weltmeister sein und drehte gegen Ende das Gesprächs das Frage-Antwort-Spiel um. Welche Fahrer er denn am meisten schätze, wurde Autor August Kargl von Gasly gefragt. Antwort: "Aktiv Vettel, aus anderen Epochen Jochen Rindt ." Gasley reagierte ähnlich wie einst ich bei Fausto Coppi: "Wer ist Jochen Rindt?"

Ein Weltmeister in spe kennt einen Weltmeister nicht. Naja - und ich wollte nicht einmal Radchampion werden. Das Thema hielt mich gefangen. Ich hörte mich um bei jüngeren Kollegen. "Der Bjerregaard sagt dir schon was, der von Rapid?" Der Blick reichte als Antwort. Oder ich schwärmte: "Ganz stolz war ich darauf, mit dem Mario Andretti gesprochen zu haben. In dem Jahr als er Weltmeister wurde." Es kam nicht die Retourfrage, ob das ein Krawattltenor sei. Aber eine in diesem Sinn. Ich bekam die ernüchternde Bestätigung: Man ist nicht so alt, wie man sich fühlt. Das wahre Alter verrät sich in der Präsenz von einstigen Idolen.