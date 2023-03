Im Land des Lächelterrors

ICH lächle nicht, während ich diese Zeilen schreibe. Beim Schreiben muss ich mich nämlich konzentrieren. Was in einem Großraumbüro gar nicht so einfach ist. Ständig läutet irgendwo das Telefon, dauernd redet jemand oder hackt in die Tastatur. Ab und zu röhrt vor den Fenstern auch noch ein Laubbläser. Aber davon ein andermal.

Um klare Gedanken zu fassen, muss ich mich also konzentrieren. Nicht aufs Tippen, das Zehn-Finger-System habe ich in der Hauptschule gelernt, auf einer mechanischen Schreibmaschine. Jeder ...