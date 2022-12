ICH bin erledigt. Nervlich am Ende. Warum? Mein Bub, der eigentlich erst gestern auf die Welt gekommen ist, geht jetzt ins Gymnasium. Der Grund ist natürlich nicht er - er ist das beste Kind der Welt, seine Lehrerinnen und Lehrer sind durch die Schulbank großartig. Aber seit er die Schule gewechselt hat, gibt es so viele elektronische Plattformen, Zugangsdaten und Passwörter mehr in meinem Leben, dass ich am liebsten laut schreiend davonlaufen würde.

Zugegeben, Passwörter waren noch nie ...