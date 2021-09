ICH habe vor Kurzem wieder einen Selbstversuch gewagt: Ich habe ganz bewusst meine Gedanken beobachtet, während ich durch meinen Social-Media-Feed scrollte. Das Ergebnis? Erschreckend.

Was da in meinem Gehirn binnen weniger Sekunden vor sich geht, kann gar nicht gesund sein. Das hört sich ungefähr so an: Aha, eh klar, irgendwas mit Corona ... Mhm, und da leugnet wieder einer den Klimawandel ... Oh, wie schön, eine ehemalige Schulkollegin hat geheiratet! - Ah, und was ist das? In England ...