Sternderl schaun

ICH werde im neuen Jahr Glück haben. So viel davon, dass sich alle Sektgläser Salzburgs am 31. Dezember damit füllen ließen und noch über den Rand schäumen würden. Denn: Dieses Jahr schreibe ich mein Horoskop selbst. Ab jetzt wird nicht mehr durchgetaucht, mit Krisen von März bis Oktober gerechnet, das Liebeshoch herbeigesehnt, das sich dann vielleicht ab August einstellt - und das auch nur, falls Venus Merkur rammt und dieses außergewöhnliche Himmelsschauspiel einen Schatten auf ein Erdäpfelfeld bei Elixhausen wirft. Nicht mit mir! Nicht dieses Jahr! Jetzt wird in die Vollen gegriffen! Zudem bin ich Löwin. Menschen dieses Sternzeichens sind laut einhelliger Meinung der Astrologen sowieso eigensinnig, egozentrisch, stur, herrschsüchtig und durchsetzungskräftig. Es ist also nur logisch, dass ich die Dinge nun selbst in die Hand nehme.

Also: Am Morgen des 1. Jänner wird Uranus nicht, wie von vielen Sterndeutern vermutet, meine Pläne durchkreuzen. Oh nein. Er wird mich kosmisch wach küssen, und zwar erst zu späterer Stunde, schließlich war am Vortag Silvester. Sanft wird er mich in den Tag geleiten und mir das Gefühl geben, ich könne Berge versetzen. Fangen wir mit den kleinen an. Die Taschentuchberge neben meinem Bett, derzeit meiner Schnupfnase geschuldet, werden in den Mistkübel wandern. Ich werde nur so vor Gesundheit strotzen. Das wird mir mein Umfeld mit charmant formulierten Komplimenten über mein strahlendes Äußeres bestätigen.

Ab Februar kommen ich und mein Jahr richtig in Schwung. Liebesleben: ekstatisch. Gefühlsregung bei Kontrolle meines Kontostandes: ebenfalls ekstatisch. Fitness: top. Beim Langlauf werde ich nicht mehr von Pensionisten überholt - und nicht nur darüber, sondern auch über alle anderen Überraschungen jubeln, die mir das Leben wie funkelnde Sternschnuppen vor die Füße legt. Welche Überraschungen das sein werden? Halten Sie sich fest: Donald Trump, übrigens Zwilling mit Aszendent Löwe, kommt zum Skilauf in die Alpen und wird - enttäuscht über den Gletscherschwund - das Faktum des Klimawandels anerkennen. "So sad", wird er ausrufen und wegen Schneemangels mit der Gondel ins Tal schaukelnd per Twitter seine fatale Klimapolitik revidieren. Kim Jong Un, Steinbock und deswegen ein bisschen sprunghaft, wird sich aus der Politik zurückziehen. Er wollte immer schon Friseur werden. 2019 wird zudem das Jahr der Selbstverwirklichung. Dinge, die bisher hoffnungslos ins Reich der Vorstellung verbannt wurden, könnten nun wahr werden. Stellen Sie sich also etwas vor. Etwas richtig Tolles. Dass Löwen immer recht behalten zum Beispiel.