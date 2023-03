Wetter? Welches Wetter?

ICH mag Brüssel. Seit mich mein Herausgeber als Korrespondent entsandt hat, zähle ich zur Minderheit, die die EU-Hauptstadt très sympathique findet. Sie ist keine Schönheit, das nicht, und besonders viele Sehenswürdigkeiten hat sie auch nicht zu bieten. Das hält angenehmerweise die Touristenhorden in Grenzen, wie als massenbereister Stadtsalzburger anzumerken ich mir erlauben darf.

An vielen Ecken und Enden scheint Brüssel ein wenig vernachlässigt, an anderen entwickelt sich die Stadt ganz prächtig. Ersteres ist auch in Salzburg der Fall. ...