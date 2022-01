"Alle an nur einem Tag durchseuchen"

Im Skizirkus SN

Für gewöhnlich sind es Bilder, über die sich Fans, Sportler und Sponsoren freuen: volle Tribünen und grenzenloser Jubel um den Lokalmatador. Doch diesmal war alles ein bisschen anders - in Zeiten von Corona und der aktuellen Omikron-Variante waren die Bilder der ausverkauften Tribünen in Adelboden doch eher befremdlich. Der Umgang der Schweizer mit dem Virus, wo seit Tagen jeder dritte PCR-Test positiv ist, machte selbst den Athleten einige Sorgen. "Vielleicht wollen sie an einem Tag alle durchseuchen", meinte der Österreicher ...