Als Belohnung darf Stefan Rieser auf die Streif

Der Salzburger zeigt mit zwei Siegen im Europacup auf, während Christopher Neumayer sein beinahe unheimliche Verletzungsserie prolongiert.

Wie eng Freud und Leid im Skirennsport beieinanderliegen, wie schmal der Grat zwischen Sieg und Akia ist, erleben derzeit zwei Salzburger. Während Stefan Rieser in Tarvis zwei Abfahrtssiege im Europacup einfährt, ist Christopher Neumayer einmal öfter verletzt. Dabei hat auch Rieser in diesem Winter schon viel Auf und Ab erlebt. Nach zwei dritten Plätzen wurde der Dorfgasteiner in St. Moritz bei der bis dato einzigen Abfahrt nur 45. "Wenn es einmal nicht läuft, darf man nicht gleich nervös werden", sagt ...