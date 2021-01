Angst vor Corona, nicht mehr vor der Streif

Innerhofer schrieb die ungewöhnlichste Geschichte der Kitz-Woche.

Die italienische Ski-Meisterschaft im März 2019 hatte es für Christof Innerhofer in sich: Er riss sich das Kreuzband und kämpfte bis dato um sein Comeback. Das stand nun in ganz weiter Ferne, denn in Bormio infizierte er sich nach den Dezemberrennen mit dem Coronavirus - und es war kein leichter Verlauf. "Ich war körperlich völlig fertig. Ich habe täglich 20 Minuten in einen Strohhalm geblasen, um die Lungenfunktion aufrechtzuerhalten, mehr war nicht möglich." Dazu belastete ihn die Quarantäne daheim enorm. ...