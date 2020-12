Bald wird es eine Stimmungsfrage

Es ist amtlich: Auch das 20. Weltcup-Rennen bei Damen und Herren vor der ohnedies nur minimalen Weihnachtspause ging heuer ohne ÖSV-Sieg zu Ende. Die Bilanz ist weder erfreulich noch befriedigend - aber leider auch eines nicht: überraschend. Zum Glück gibt es im Weltcup aber keine Weihnachtspause, denn bereits zu Wochenbeginn fahren die Technikerinnen am Semmering und die Abfahrer in Bormio. Zwei Weltcup-Orte, an denen es immer wieder einen Stimmungsumschwung aus ÖSV-Sicht gegeben hat.

Womit wir beim Punkt wären: Der ÖSV braucht in der aktuellen Situation nicht noch mehr Konzepte und Trainingsgruppen, sondern ein Erfolgserlebnis. Das könnte vieles bewirken. Ansonsten wird die Schockstarre nach Hirschers Abgang 2019 bald zu einem pathologischen Dauerzustand.