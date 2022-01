Das kuriose Extra-Training für Kriechmayr

Keine 13 Stunden nachdem er überhaupt erst in Wengen angekommen war, belegte

Vincent Kriechmayr beim Super G von Wengen den dafür mehr als beachtlichen neunten Rang. Erst am Mittwochnachmittag bekam er grünes Licht von den Behörden, um die fünftägige Heimquarantäne zu verlassen. "Das ist in Ordnung so, das sind die Vorschriften und die gelten auch für mich", meinte Kriechmayr.

Danach setzte sofort die Diskussion ein, ob Kriechmayr überhaupt an den beiden Abfahrten Freitag und Samstag teilnehmen dürfe - denn ...