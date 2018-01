Dem Sturz folgt die Feuertaufe auf der Streif

Christopher Neumayer feiert sein Weltcupdebüt in der Abfahrt und hat einen unsanften Abgang im Super-G zu verdauen.

Über drei Jahre nach seinem Debüt im Weltcup ist es nun endlich soweit. Christopher Neumayer feiert am Samstag in Kitzbühel seine Premiere in der Abfahrt. Dass die Feuertaufe ausgerechnet auf der berühmt-berüchtigten Streif stattfindet, ringt dem 25-jährigen Radstädter zwar Respekt, Angst hat er aber trotz seiner Stürze nicht. "Aber wenn man nicht jede Hundertstelsekunde voll konzentriert ist, liegt man im Netz", spricht Neumayer aus eigener Erfahrung. Vor zwei Jahren schied er mit sehr guter Zwischenzeit im Super-G ebenso aus wie am Freitag. Die Vorfreude auf sein Streif-Debüt wurde durch die vom Sturz verursachten wieder aufkommende Nackenprobleme ein wenig getrübt. "Ich habe ziemliche Schmerzen nach dem Sturz und muss das irgendwie hinkriegen", sagt Neumayer. Seit vergangener Saison beschäftigt ihne diese Verletzung. Ziel sind Weltcuppunkte, wenngleich das Ergebnis für ihn nicht im Vordergrund steht: "Ich will einfach nur zeigen, was ich kann. Im Weltcup ist mir das in noch keinem Lauf gelungen." Fünf Ausfälle und Rang 33 stehen als bestes Resultat zu Buche.

Auch für Patrick Schweiger läuft es in dieser Saison nicht ganz rund. Der 27-Jährige aus Mühlbach/Hochkönig, 2015 bei seinem Streif-Debüt guter 19., kämpft um den Anschluss. Mit gesundem Respekt geht er an den Start. "Jedes Jahr wieder glaubt man zuerst, dass man da nicht runterfahren kann. Aber es geht dann doch immer irgendwie", erklärt Schweiger.