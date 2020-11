Der Bewerb, in dem Hermann Maier erstmals Geld verdient hat

Die Geschichte des Parallelbewerbs ist eine Geschichte der alpinen Kuriositäten - die aber auch Karrieren beeinflusst hat.



Im Skizirkus SN

War Zürs der Neubeginn oder nur die Fortsetzung? Der Parallelbewerb im alpinen Skisport ist so reich an Kuriositäten und Geschichten wie kaum eine andere Disziplin. Streng genommen war es eine Erfindung der US-Profiserie Anfang der Siebzigerjahre - weswegen Atomic-Boss Alois Rohrmoser seinen talentierten Lehrling Rupert "Killy" Huber, der eben erst aus dem ÖSV-Kader geflogen war, mit Doppelaufgabe in die USA schickte: Huber sollte Profirennen fahren und daneben Atomic-Ski verkaufen. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte: Huber, später jahrzehntelang legendärer Rennsportchef ...