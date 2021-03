Der Weltcup gastiert in der Geisterstadt

Im Skizirkus SN

Es sind imposante Zahlen: Über 20.000 Gästebetten und rund

2,2 Millionen Nächtigungen haben aus Saalbach-Hinterglemm eine Ikone des Wintersporttourismus gemacht. Im Vorjahr hatte man allein am Rekordtag 35.000 Ersteintritte in das Skigebiet. An einem "normalen" Samstag Anfang März würde man heute gut und gern zwischen 20.000 und 25.000 Skifahrer auf den Pisten zwischen Leogang, Saalbach, Hinterglemm und Fieberbrunn erwarten.

Aber "normal" ist halt derzeit gar nichts - das wird schon bei einem Spaziergang durch Hinterglemm klar. Die vielen ...