Der Wunsch für 2021 ist bescheiden

Eine beinahe unheimliche Verletzungsserie im Lager von Österreichs Damenskiteam nahm auch 2020 kein Ende und ist ein Mitgrund für die sieglosen Jahre in den technischen Disziplinen. "Gesundheit" soll im neuen Jahr die Basis für neue Erfolge sein.

Das Lazarett in Österreichs Damenskiteam will sich einfach nicht leeren. Nicole Schmidhofer musste nach ihrer komplexen Knieverletzung eine zweite Operation über sich ergehen lassen. In acht bis zehn Wochen steht Nummer drei an. Bernadette Schild "durfte" den Semmering-Slalom zumindest schon von daheim aus verfolgen. Kolleginnen und Trainer fühlen mit. "Es tut mir sehr leid für sie. Sie hat sich gut zurückgekämpft, wäre schön langsam in Form gekommen im Slalom", sagt ÖSV-Cheftrainer Christian Mitter. Nach dem zweiten Kreuzbandriss innerhalb von 14 ...