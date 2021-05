Die Nacht der ungeöffneten Rotweine

Viele Einigungen und dann noch eine abgesagte Rotweinrunde.

Fast zehn Stunden dauerte der Meinungsfindungsprozess des ÖSV in Anif, ehe Karl Schmidhofer am Mittwoch um 1.37 Uhr morgens seine Nominierung als ÖSV-Präsident bestätigt hat. Bis dahin gab es viele Durchbrüche, die dann doch keine waren, und noch mehr Telefonate. Denn der Vorarlberger und Tiroler Verband mussten sich mit dem in Innsbruck weilenden ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel ("Ich mische mich nicht ein") offenbar über jedes noch so lapidare Detail abstimmen.

Dabei: Die erste Einigung sollte um 23 Uhr verkündet ...