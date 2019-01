Die WM in Åre bringt den Generationenwechsel

Svindal, Vonn, Neureuther, Lizeroux - sie alle wird man in Schweden wohl zum letzten Mal sehen. Und was ist mit Hirscher?

Österreichs Ski-Festspiele sind vorbei: 85.000 Fans in Kitzbühel, 45.000 in Schladming zeigten einmal mehr, welchen Stellenwert der alpine Skisport in diesem Land besitzt. Da kommen auch viele der ausländischen Topfahrer ins Staunen: "Es ist immer wieder ein Erlebnis, ein Rennen wie in Schladming vor fast 50.000 Fans bestreiten zu dürfen", meinte etwa Alexis Pinturault.

Diese Ski-Festspiele waren für einige auch der emotionale Schlusspunkt hinter ihren Karrieren: Aksel Lund Svindal hat Samstag Abend in Kitzbühel den Anfang gemacht und seinen Rückzug mit der WM verkündet - und die Gesten, die Felix Neureuther beim Nachtslalom folgen ließ, die legen auch seinen bevorstehenden Rückzug nahe. Weder Svindal noch Neureuther können nach einer Vielzahl an Verletzungen jenen Trainingsumfang bestreiten, der notwendig wäre, um an der Spitze mitzumischen - und für einen Platz im Mittelmaß sind sich beide - verständlicher Weise - zu schade.

Ähnliches gilt auch für Lindsey Vonn. Sie muss heute den Preis für viele Jahre im Spitzensport zahlen - nur zur Erinnerung: Vor genau 15 Jahren stand sie in Cortina erstmals auf dem Podest, auch diese jahrelange Konstanz ringt größten Respekt ab. Vonn will es noch bis zur Abfahrt im November in Lake Lindsey, Pardon, Lake Louise, schaffen, vielleicht ist aber auch Aare ihre Endstation. Auch für Julien Lizeroux: Der Franzose wird im September unglaubliche 40 (!) Jahre alt und ist in jedem Slalom noch für die top 10 gut. Man sieht: Aare wird zur Zeitenwende.

Da gerät natürlich auch der Name Marcel Hirscher unweigerlich ins Blickfeld. Ist es auch die letzte Saison für den Salzburger? Das ist eine der meistdiskutierten Fragen im Weltcup aktuell. Sein PR-Manager Stefan Illek wird nach dieser Saison aufhören "komme, was wolle". Er glaubt, dass sich Hirscher nicht vor August entscheiden werde. "Warum auch? Spätestens im August muss er voll ins Training einsteigen, bis dahin kann er es sich überlegen. Und warum sollte er seinen Handlungsspielraum mit einer Entscheidung auch nur einen Tag früher eingrenzen?", fragt sich Illek.