Gut gemeint ist im Leben bekanntlich das Gegenteil von gut getroffen. Gut gemeint war es, als die Veranstalter in Gröden kurzfristig für die in Beaver Creek (USA) ausgefallene Abfahrt in die Bresche gesprungen sind. Immerhin ist man gerade mitten in der Werbe-Kampagne um die Ausrichtung der Ski-WM 2029 - und da macht es sich immer gut, wenn man Leistungsstärke und Flexibilität unter Beweis stellt. Doch für die Athleten heißt das nun: Fünf Rennen in fünf Tagen, drei Speedbewerbe im Grödner ...