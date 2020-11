Ein ungewohntes Ski-Gefühl und ein Comeback

An die Weltcupdoppel wird man sich diese Saison gewöhnen müssen - und Liensberger war beim letzten Weltcup in Lech noch gar nicht geboren.

Es war eine Machtdemonstration von Petra Vlhová: Die 25-jährige Slowakin schaffte fast spielerisch leicht am Wochenende in Levi den Doppelsieg, doch ganz so leicht, wie es ausgesehen hat, dürfte ihr der auch nicht gefallen sein. "Es war speziell am Sonntag ein harter Kampf. Zwei Rennen in zwei Tagen sind doch ziemlich anstrengend für den Körper und den Kopf", meinte Vlhová. Das mag durchaus sein, doch daran werden sich die Läufer und Läuferinnen in diesem Winter gewöhnen müssen. Denn wegen der ...