Erbt Salzburg Herrenrennen im Skiweltcup?

Saalbach und Zauchensee würden alles unternehmen, um Ende Jänner als Ersatzort für Garmisch einzuspringen.

Flachau feierte ein Skifest und das nächste in Salzburg steht möglicherweise vor der Tür. Fast jährlich springt Saalbach-Hinterglemm als Ersatzort im Skiweltcup ein und daher wäre es nicht verwunderlich, würde man auch diesen Winter unverhofft Gastgeber sein. Garmisch-Partenkirchen hat seine Herrenrennen, eine Abfahrt und einen Super G am letzten Jänner-Wochenende, wegen Schneemangels abgesagt und an die FIS zurückgegeben. Der ÖSV zeigt Interesse, diese zu übernehmen, sondiert nun mögliche Kandidaten und bestätigte den SN, dass Saalbach ein Thema sei. "Der ÖSV ist noch nicht an uns herangetreten. Sollte das der Fall sein, werden wir natürlich ausloten, was möglich wäre", sagt Bartl Gensbichler. In puncto Durchführbarkeit gehe es in erster Linie um die Pistenverhältnisse. "Die Frage ist, ob der Schneefall zuletzt genügt oder ob es genügend kalte Tage gibt, an denen wir beschneien könnten", sagt Gensbichler. Im WM-Ort von 2025 findet nächstes Jahr das Weltcupfinale statt. Ein weiterer Salzburger Kandidat wäre Zauchensee. Laut Michael Walchhofer stünden auch die Pongauer, die sich im Zweijahresrhythmus mit St. Anton die Damen-Speedrennen teilen, als Ersatzort grundsätzlich parat. "Es wäre ein großer Aufwand, aber wir würden die Chance natürlich zu nutzen versuchen."

Wenn in Österreich, dann wohl in Salzburg. Denn St. Anton scheint mit dem Damenweltcup diese Woche und der folgenden Junioren-WM ebenso wenig ein ernsthafter Kandidat zu sein wie Kitzbühel. Es würde zu sehr am Stellenwert der Hahnenkammrennen nagen, wenn der Skiweltcup zwei Wochen in Folge an seinem prestigeträchtigsten Ort gastiert.