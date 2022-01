Ferdinand Hirscher - eine Legende tritt ab jetzt kürzer

Ferdinand Hirscher hört nach zwei Jahren als Coach im ÖSV auf. Nicht nur den markanten Schnauzer wird man vermissen.

Auf eigenen Wunsch hat Ferdinand Hirscher das Dienstverhältnis mit dem ÖSV in bestem Einvernehmen beendet, um sich in Zukunft neuen Herausforderungen zu widmen - oder ganz einfach kürzerzutreten. Der Schritt kommt nicht ganz unerwartet, denn die Riesentorlauf-Saison ist nach dem Lauf in Adelboden ja fast beendet, es folgen nur noch Kranjska Gora und Courchevel im März - und Olympia stand ja ohnedies nie auf dem Programm des passionierten Nichtfliegers Hirscher.

"Ferdl hat das Auge, um die wesentlichen Dinge ...