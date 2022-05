FIS sichert Saalbach Test für die WM zu

ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer über den Fahrplan Richtung Ski-WM 2025 in Salzburg.

Dass Saalbach-Hinterglemm die Skiweltcuprennen in der kommenden Saison entzogen wurden, hat hohe Wellen geschlagen. "Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt eine WM geben wird", hatte Salzburgs Verbandspräsident Bartl Gensbichler in seiner Enttäuschung gesagt, weil sogar das traditionelle Weltcupfinale 2024 verloren gehen könnte. Dahingehend hat ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer nun aber positive Neuigkeiten. "Die FIS hat uns zugesichert, dass Saalbach 2023/24 ausreichende Testmöglichkeiten für die WM 2025 haben wird. Ob in Form eines Weltcupfinals oder an Wochenenden während ...