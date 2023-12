Geplante Doppel-Abfahrten im Skiweltcup: So sind Gröden, Wengen und Kitzbühel spektakulär, aber gefährlich

Nach den Absagen in Beaver Creek warten bei den europäischen Klassikern wahre Kraftakte auf Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz und Co. Saalbach hingegen ist kein Thema als Ersatzort im Rennkalender, der ein Chaos zu lösen hat.

Das gab es in der Geschichte des Skiweltcups noch nie. Von den ersten sechs Herrenrennen konnte nur eines durchgeführt werden und auch das siebte am Sonntagabend war gefährdet. Denn nach den beiden Abfahrten drohte auch der Super G in Beaver Creek im Schnee zu versinken und vom Winde verweht zu werden. So herrscht nun im Speed-Kalender völliges Chaos, das man - wenn überhaupt - nur mit einem wahren Kraftakt in Ordnung bringen kann.

Schon fünf Speedrennen müssten nachgetragen werden. Eine Abfahrt vor Weihnachten in Gröden, eine wohl im Februar in Kvitfjell. Laut Schweizer Medien soll es auch in Wengen eine Doppelabfahrt geben, womit ein weiterer Klassiker zusätzlich an Attraktivität gewinnt. Zumindest scheint es auf den ersten Blick so. "Wir müssen aber aufpassen, dass es nicht zu gefährlich wird", sagt FIS-Rennchef Markus Waldner. Der Südtiroler schloss kürzlich noch aus, dass auf der mit einer Fahrzeit von zweieinhalb Minuten längsten Abfahrt im Weltcup zwei Rennen in zwei Tagen stattfinden. Nun sieht es danach aus, dass am Lauberhorn wie schon in Gröden, wo es von den gleich drei Speedrennen direkt zu zwei Riesentorläufen nach Alta Badia weitergeht, ein doppeltes Spektakel geboten wird. Marco Schwarz, Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde werden sich aber gut überlegen, ob sie den Drahtseilakt riskieren oder im Sinne der Sicherheit und ihrer Gesundheit Rennen auslassen.

Kitzbühel war als Nachtrag nie ein Thema, da auch die prestigeträchtigste Abfahrt sowieso schon zwei Mal (Freitag und Samstag) auf dem Programm steht. Bei der Suche nach Ersatzterminen und -orten war dafür Saalbach immer im Gespräch. Gerüchte, wonach der WM-Ort 2025 auch diesen Winter im Rahmen des Weltcupfinales einspringen will, dementieren OK-Chef Bartl Gensbichler und auch der ÖSV auf SN-Anfrage aber: "Wir sind weder gefragt worden, noch wäre es überhaupt möglich."

Für Vincent Kriechmayr und Co. heißt es weiter warten auf das erste Speedrennen, der Weltcup steht unter keinem guten Stern. War es bei den Gletscherabfahrten am Matterhorn ein hausgemachtes Problem und eine Absage mit Ansage, so war es in Beaver Creek nun schlicht Pech. Im Training gab es perfekte Bedingungen, dann drei Tage schlechtes Wetter, ehe für Montag wieder strahlender Sonnenschein angesagt war.