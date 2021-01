Hermann Maier: "Das ist Skifahren wie in den 80ern"

Beim Legenden-Treff mit Annemarie Moser-Pröll und Michael Walchhofer sprach der ehemalige Ski-Rockstar über sein vielfältiges Leben, das er einst vermisst hatte.

Es geschieht nicht oft, dass Hermann Maier Audienz gewährt. Aber wenn, dann ist Unterhaltung garantiert. So geschehen anlässlich des Nachtslaloms in Flachau, wo sich der ehemalige Ski-Rockstar mit Annemarie Moser-Pröll und Michael Walchhofer beim Legenden-Talk über "Gott und die Skiwelt" unterhielt. Bei dem klar wurde, dass Maier seinem Sport noch eng verbunden ist. Enger, als man vielleicht vermuten würde. "Ich komme gerade vom Skifahren. Einzigartig, fast unwirklich. Ich fühle mich in meine Jugend zurückversetzt. Wenig Leute, super Pisten und zuletzt ...