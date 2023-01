Hermann Maier lädt zum Rennen auf seinem Hang

Bei der Star Challenge in Flachau als Ouvertüre zum Nachtslalom bilden Skilegenden und Promis aus Sport und Showbranche ein Team. Der Siegerscheck wird für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Hier hat er das Skifahren erlernt, hier hat er als Vorläufer für Aufsehen gesorgt und von hier aus hat er die Skiwelt erobert. Am Montag (20.15 Uhr/live ORF Sport+) lädt Hermann Maier in Flachau auf seiner nach ihm benannten Strecke zur Star Challenge. Dass es die rot-weiß-rote Skilegende mittlerweile gemütlicher angeht, passt genau ins Konzept des Promi-Rennens, bei dem nicht der oder die Schnellste gewinnt, sondern jene Paarung mit dem geringsten Zeitunterschied. Je ein ehemaliger Skistar und ein bekannter Name ...