Hirschers PR-Gag ging voll auf

Das war natürlich das Gesprächsthema Nummer eins am Weltcup-Wochenende: Der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher hat erstmals seit seinem Rücktritt im September 2019 wieder mit dem ÖSV-Team auf der Reiteralm trainiert - praktisch in seinem "Wohnzimmer", wo er sich in so vielen Trainingsfahrten auf seine Seriensiege vorbereitet hat. "Ich habe ja immer gesagt, dass Marcel viel zu früh zurückgetreten ist. Man kann ja auch mit 40 Jahren noch Rennen fahren", meinte Hannes Reichelt schmunzelnd.

"Ich glaube, er wollte einfach ...