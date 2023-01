Kitzbühel: Die Rückkehr der Partys, Promis und Promille

Nach zwei zuschauerfreien Jahren in der Pandemie dreht sich der Partyzirkus in Kitzbühel heuer gefühlt schneller denn je.

Es ist erst drei Jahre her, doch es wirkt wie aus einem anderen Zeitalter: Als hätten die Fans eine dunkle Vorahnung gehabt, haben sie Kitzbühel im Jänner 2020 regelrecht gestürmt. Tatsächlich triumphierte der (mittlerweile zurückgetretene) Matthias Mayer, doch hinter den Kulissen gab es nur ein Thema: Der (mittlerweile abgetretene) ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel bat Ärzte und Virologen nach Kitzbühel, die über ein in China grassierendes neues Virus berichteten und erstaunlich detailliert die nächsten Monate skizzierten. Worauf Sieger Mayer mit der Aussage überraschte: "Ich fahre im Februar sicher nicht zur Olympia-Generalprobe nach China." Covid-19 sollte tatsächlich vieles verändern, zwei Jahre gab es nur Rennen ohne Zuschauer. Das traf auch den Skiclub hart. "Genau für so etwas haben wir Rücklagen gebildet. Dazu haben wir frühzeitig die Entscheidungen getroffen und daher viele Kosten wie für Tribünen oder Security gespart", sagt Jan Überall, Generalsekretär des KSC.

Nur 45.000 Fans sind am Wochenende zugelassen

Drei Jahre später ist (fast) alles wie immer. Aber im Abspann zu Covid-19 hat man die lange geplante Zuschauerbegrenzung umgesetzt, nur 45.000 Fans sind am Wochenende zugelassen. Dafür feiern die Partys ein Revival. Los geht es schon diesen Donnerstag mit einem "Climate Charity Dinner" von Arnold Schwarzenegger im Stanglwirt, da kann man Kunstwerke und signierte Einzelstücke aus "Terminator"-Filmen wie einen Humidor erwerben. Einen Tag später feiert die längst mit 2500 Leuten ausverkaufte Weißwurstparty ihr 30-Jahr-Jubiläum mit Livebands aus den Neunzigerjahren, bei der singenden Sonnbergstuben-Wirtin Rosi Schipflinger steigt zeitgleich die legendäre A1-Party.

Hummerparty oder "Kitz Night"

Wer es dezenter mag, ist am Samstag bei der Hummerparty im Kitzhof besser aufgehoben. Wer allergisch auf Meeresfrüchte ist, der kann ja noch auf eine Einladung zur elitären "Kitz Night" im VIP-Club hoffen. Dort trat 2020 als Überraschungsgast die Hip-Hop-Formation Black Eyed Peas auf. Alle Partys sind mit deutschen Schauspielern und Darstellerinnen bestückt, die maßgeblich bei "Germany's next Topmodel" ihre Berufslaufbahn gestartet haben. Eine Rückkehr feiert auch der "Race Club" genannte VIP-Club im Zielbereich, für den man heuer 5000 Euro für die Wochenendkarte hinblättern muss.