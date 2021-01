Märchenprinzen und ihre Märchenwiesen

Im Skizirkus SN

Das war ja eigentlich nicht anders zu erwarten: Kaum hatte Manuel Feller seinen ebenso flotten wie despektierlichen Sager von der Märchenwiese in Flachau ausgesprochen, da ging es in den sozialen Medien schon rund. Zwischen Zustimmung und Ablehnung war alles dabei und am Freitag bekam er sogar eine Breitseite aus dem eigenen Verband ab. Damen-Cheftrainer Christian Mitter meinte vor den Damenrennen, dass Feller besser schauen solle, dass er seine sieben Sachen zusammenhabe, und dann ja wohl sicher gewinnen werde.

