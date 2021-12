Odermatt ist in den Herzen angekommen

Er ist aktuell ganz oben: Das trifft bei Marco Odermatt sportlich zu, immerhin ist er klarer Führender im Gesamtweltcup. Und es trifft bei ihm auch in Sachen Beliebtheit zu: Nur wenige Stunden nach seinem Sieg im Riesentorlauf in Val d'Isère wurde Odermatt in Zürich bei einer Gala zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt. Beachtlich: Es war ein Erdrutschsieg, Odermatt bekam doppelt so viele Stimmen wie der zweitplatzierte Beat Feuz, obwohl zuletzt die Schweizer Fußballer mit der Direkt-Qualifikation für die WM ...