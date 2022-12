ÖSV-Damen kassieren zwei Debakel: "Wie Anfängerin"

Katharina Liensberger und Co. fahren in Sestriere ohne Fehler vier Sekunden hinterher. Das gibt bis zu den Heimrennen am Semmering Rätsel auf.

Österreichs Skiteam muss nicht nur nach 16 Rennen weiter auf den ersten Saisonsieg warten, die Damen haben sich am Technik-Wochenende in Sestriere sogar weit von der Spitze entfernt und kassierten zwei Debakel innerhalb von 24 Stunden. Im Riesentorlauf und im Slalom waren jeweils Platz 14 das höchste der Gefühle. Die deutlichsten Worte dazu fand Katharina Truppe. "Ich bin gefahren wie eine Anfängerin, richtig schlimm", sagte die Kärntnerin nach dem Riesentorlauf, bei dem mit Elisabeth Kappaurer ausgerechnet eine, die ...