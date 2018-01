Olympia-Virus erfasst jetzt noch die Steirer

Graz und Schladming wollen sie für die Winterspiele 2026 bewerben. Ist das machbar? Und wie stehen die Chancen?

Im ersten Moment klingt wie es wie ein Witz, bei näherem Hinsehen könnte es sich aber noch als cleverer Schachzug erweisen: Zusammen mit der Landeshauptstadt Graz will sich Schladming nach den positiven Erfahrungen bei den Special Olympics 2017 nun für die Olympischen Winterspiele 2026 bewerben. Das Konzept klingt wie zuletzt bei Salzburg oder Tirol: Nachhaltige und redimensionierte Spiele auf bestehenden Sportstätten. Graz soll die Trägerstadt sein, in Schladming sollten die alpinen Skirennen steigen, in Ramsau die nordischen Bewerbe, für Skispringen wäre Bischofshofen vorgesehen, Eisschnelllauf soll in Inzell, Bob/Rodeln in Königssee stattfinden. "Wir trauen es uns zu", meinten Dienstag die Bürgermeister Jürgen Winter (Schladming) und Siegfried Nagl (Graz) unisono. Nur: Die Zeit drängt schon gewaltig. Bis 31. März muss man sich beim IOC als Kandidat anmelden ("letter of intent"), bis dahin sollte es zumindest einen Gemeinderatsbeschluss geben. Bis September müssen Konzept und Finanzierung stehen, im September 2019 fällt die Entscheidung.

Worauf die Steirer setzen: Gibt es 2019 nur zwei Kandidaten, wäre sogar eine Doppelvergabe wie bei den nächsten Sommerspielen Paris/Los Angeles möglich - und derzeit gilt nur die Kandidatur von Almaty (Kasachstan) als gesichert, da Sion im Juni noch einen Volksentscheid hat - und der ist in der Schweiz nicht zu gewinnen.

P.S.: Die international hoch gehandelte Tiroler Kandidatur ist im Oktober des Vorjahres von der Bevölkerung mehrheitlich (53 Prozent) abgelehnt worden war. Da haben die Steirer schon dazu gelernt: Eine Volksbefragung zu dem Thema ist nicht vorgesehen.