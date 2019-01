Schladming: Der Schlussakt bietet auch interne Rivalität

Mit dem heutigen Nachtslalom in Schladming endet auch die Serie der alpinen Weltcup-Rennen in Österreich - und es ist wie alle Jahre ein spektakulärer Schlusspunkt mit einer heiklen Zusatzfrage: Wer hat mehr Zuseher an der Strecke und im TV - das ist längst die interne Rivalität zwischen Schladming und Kitzbühel. Im Vorjahr ging das Duell klar an Schladming: Mit durchschnittlich 1.789.000 Zusehern und über zwei Millionen in der Spitze war es es die meistgesehene ORF-Ski-Übertragung seit Turin 2006.

Anzeige

Schladming, das ist auch das Heimrennen eines Mannes, der zuletzt etwas vom Bildschirm verschwunden ist: Alexander Choroschilow. Der Russe lebt und trainiert seit Jahren in Ramsau und war die letzten Jahre auf seiner Planai immer "heiß": 2015 hat er sogar gewonnen, 2016 und 2017 wurde er jeweils Dritter. Doch im Vorjahr stoppte ihn ein Überbein am Knöchel, das (zu) spät in der Saison operiert worden ist. "Er hat sich mit der Verletzung durch den Winter geschleppt und hat daher auch keinen Verletztenstatus erhalten", sagt der Steirer Wolfgang Mitter, der Alpinchef des russischen Verbandes ist. Mittlerweile hat sich Choroschilow wieder an die top 30 herangefahren, er liegt auf Rang 33 der Weltrangliste - einen Platz hinter dem bulgarischen Sensationsmann Alexander Popow, der in Kitzbühel mit Rang neun aufhorchen ließ. Nach dem heutigen Nachtslalom gibt es noch eine Woche Kurzurlaub für Choroschilow bei seiner Familie in Moskau. Die Russen führen heuer übrigens wieder Weltcup-Rennen in Sotschi durch, die Damen gastieren nach der WM zu Abfahrt und Super G und man würde gerne die in St. Anton abgesagte Abfahrt übernehmen.