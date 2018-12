Das Wetter und ukrainische Milliardäre sind auf der Seite der Veranstalter der Weltcuprennen, zu denen 20.000 Zuschauer erwartet werden.

So mancher Touristiker in Westösterreich ließe dieser Anblick wohl vor Neid erblassen. Denn während in den großen Skigebieten der Naturschnee noch nicht in Massen gefallen ist, präsentiert sich der Semmering trotz des jüngsten Regens als Winter-Wunderland. "Vom Wetter waren wir heuer endlich begünstigt und hatten daher noch nie so gute Bedingungen", strahlt OK-Chef Franz Steiner mit der weißen Pracht um die Wette. Zudem ist für die nächsten Tage großteils Sonnenschein vorhergesagt.

Auch die Probleme, als man von der Laune einer ukrainischen Investorengruppe abhängig war, sind gelöst. Die Bergbahnen, die zu diesem Konsortium gehören, haben ihren Betrieb im Gegensatz zu 2016 längst aufgenommen. "Nur puncto Hotels hapert es noch", erklärt Steiner. 15 Hotels teilen sich rund 1000 Gästebetten. Sehr wenig für eine österreichi-sche Region als Skiweltcupveranstalter. Dies könnte ein Mitgrund sein, warum die Damen-Technikrennen am Semmering ab 2020 abwechselnd mit Lienz und womöglich Bad Kleinkirchheim nur mehr im Drei-Jahres-Rhythmus stattfinden sollen. Am Freitag (Riesentorlauf) und Samstag (Slalom) ist aber Stimmung garantiert. 20.000 Fans werden wieder am Fuße des Zauberbergs erwartet.