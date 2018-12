Es scheint, als müsste die Magie des Zauberbergs eine schier unglaubliche Serie von Österreichs Technikerinnen im Skiweltcup beenden.

Zum zwölften Mal seit 1995 gastiert der Damenweltcup mit einem Technik-Doppel am Semmering. Und lange war der Zauberberg auch ein Garant für österreichische Erfolge. Den Premierensieg holte sich Elfi Eder im Slalom, 1998 gewann Anita Wachter den Riesentorlauf vor Alexandra Meissnitzer. 2004 feierte Marlies Schild (jetzt Raich) das Double, das zwei Jahre später von einem Dreifachsieg durch Kathrin Zettel,Nicole Hosp und Schild getoppt wurde. 2008 legte Zettel nach, 2010 dann wieder Slalomkönigin Schild, ehe Anna Fenninger (Veith) in die Fußstapfen ihrer Kolleginnen trat.

Und seither? Herrscht rot-weiß-rote Siegflaute. Und es scheint fast, als müsste die Magie des Zauberbergs mithelfen, um die zuvor nicht für möglich gehaltene Negativserie zu beenden. Denn der letzte Riesentorlauferfolg durch Eva-Maria Brem datiert vom März 2016, jener im Slalom durch Hosp liegt sogar mehr als vier Jahre zurück. Das sind schier unglaubliche 64 Rennen, die am Stolz der Skination nagen. Selbst wenn man die Zeiten der goldenen Ära, in der jedes sieglose Rennen eine gefühlte Niederlage war, nicht als Maßstab nehmen darf, genügt dies bei Weitem nicht den Ansprüchen. Die schweren Verletzungen von Veith und Brem lassen die Fans, die dennoch wieder in Massen zur Skiparty vor den Toren Wiens strömen, nicht mehr gelten. Die Jungen sollen es nun richten, allen voran Stephanie Brunner im Riesentorlauf. "Von den Top 7 kann jede gewinnen und da gehört sie dazu", sagt ÖSV-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum. "Wenn ich zwei Superläufe erwische, ist es möglich", sagt die 24-jährige Tirolerin Mikaela Shiffrin und Co. den Kampf an.